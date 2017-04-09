Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Antalya Milletvekili Uslu Finike'de, AK Parti Antalya İl Başkanı Sümer ise Gazipaşa'da halk oylamasına ilişkin vatandaşlarla buluştu



Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Uslu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin siyasal hayata ve siyasi aktörlere değişim ve dinamizm getireceğini ifade etti.



Yeni sistem ile ölene kadar siyaset yapmanın olmadığını, kazananın en fazla 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapabileceğini belirten Uslu, seçilen cumhurbaşkanı ne kadar iyi olursa olsun 2 dönemi tamamladıktan sonra siyasetten çekilmek zorunda kalacağını, yeni sistemin siyasal hayata ve siyasi aktörlere değişim ve dinamizm getireceğini kaydetti.



Milletin yüzde 51'den fazla oyunu almış bir cumhurbaşkanının milletin gönlüne giren, güvenini kazanan kişi olabileceğini dile getiren Uslu, "Bugün tek adam eleştirilerine millete güvenmemektir. Milletin çoğunluğunun seçtiği bir cumhurbaşkanına güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Dışarıdan atama cumhurbaşkanına mı güveneceğiz?" dedi.



Uslu, yeni sistem ile yargılanabilen, sorgulanabilen ve hesap veren bir cumhurbaşkanı olacağına işaret etti.



CHP'li milletvekillerinin söylemlerinde tehdit dili kullanmaya başladığını söyleyen Uslu, "Bu milleti İzmir'den denize dökecek anasından daha doğmamıştır, doğmayacaktır. Kim buna teşebbüs ederse 15 Temmuz'da aldığı cevabı alır." diye konuştu.



İl Başkanı Sümer, Gazipaşa'da



AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ise Gazipaşa'daki sandık görevlileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Seçimlerde sandıkların ve sandık görevlilerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Sümer, "Seçimler sandıkta kazanılır. Sandık görevlileri görevlerini çok iyi bilmeli." diye konuştu.



"'Hayır' diyenler anayasa değişikliğiyle ilgili konuşmak yerine milleti kandırıyor." diyen Sümer, sözlerine şöyle devam etti:



"İki oy alabilmek için milleti kandırmayı anlamıyorum. Daha sonra bu milletin yüzüne nasıl bakacaklar? Diyorlar ki referandum dan 'evet' çıkarsa 'bakkallar kapatılacak, 4 eviniz varsa devlet 3'üne el koyacak. Muhtarlıklar kapatılacak hatta yabancı uyruklu vatandaşlar zorla Müslüman yapılacak'. Rus uyruklu vatandaşlarımıza böyle bir şeyin olmadığını anlattık. Yani alanlarda hem yeni anayasa değişikliğini anlatıyoruz hem de muhalefetin yalanlarını temizlemeye çalışıyoruz."



Sümer, 16 Nisan'dan sonra halk oylamasından "evet"in çıkmasıyla güçlü bir Türkiye olacağını sözlerine ekledi.