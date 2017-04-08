Halk Oylamasına Doğru

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Düşmanlara karşı biz anayasa değişikliğini destekliyoruz. ve 'Evet' diyoruz. Bu anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin en önemli noktalarından birisidir." dedi.



Aslan, Hak-İş Aydın Şubesi'nce, Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında Aydınlılardan destek istedi.



Konfederasyon olarak 15 Temmuz'dan bu yana tavırlanının net olduğunu belirten Arslan, 16 Nisan yapılacak halk oylamasının Türkiye için önemine değinerek, sandığa giderken darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini bildirdi.



Türkiye'nin dört bir yanının düşmanlarla çevrili olduğunu belirten Arslan şöyle konuştu:



"Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya nedeniyle içeride ve dışarıdan hain terör örgütleri ve uluslararası emperyalist güçleri tarafından kuşatılmıştır. Bu düşmanlara karşı biz anayasa değişikliğini destekliyoruz. ve "evet" diyoruz. Bu anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin en önemli noktalarından birisidir. Hak-İş anayasa değişikliğini bu pencereden değerlendirerek destek veriyor."



Arslan, sendikalarına destek verdiği için vatandaşlara teşekkür etti.



Hak-İş Aydın Şube Başkanı Koray Güneş de 15 Temmuz'da hayatını kaybeden Celalattin İbiş'i ve tüm şehitleri rahmetle minnetle andı.



Geçmiş yıllarda Hak-İş olarak çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını anımsatan Güneş, "Bu sıkıntıları hep birlikte aştık. O zor günler artık geride kaldı." dedi.