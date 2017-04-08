Halk Oylamasına Doğru

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, "Yalan ve iftiralarla bu paketten olmayan bir sürü dedikoduyla milletin zihni bulandırılarak kendi siyasi cephesini güçlendirmeye devam ediyorlar." dedi.



Diyarbakır'da Öz Finans - İş Sendikası tarafından bir otelde "Cumhurbaşkanlığı ve Yeni Hükumet sistemi ile Güncel Ekonomik Gelişmeler" konulu toplantı düzenlendi.



Toplantıda konuşan Şener, bir sistemin yararlı olup olmadığını anlayabilmek için ürettiklerine bakmak gerektiğini söyledi.



Türkiye'de gelecek sistemi tartışmak yerine başka tartışmalar yapıldığını belirten Şener, şöyle konuştu:



"Bu sistem ne getiriyor ne götürüyor buna bakılarak milletin sağlıklı karar vermesi lazımken. Yalan ve iftiralarla bu paketten olmayan bir sürü dedikoduyla milletin zihni bulandırılarak kendi siyasi cephesini güçlendirmeye devam ediyorlar. Her gün yeni bir yalanla karşımıza çıkılıyor."



Toplantıya Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Öz Finans - İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş adamları katıldı.