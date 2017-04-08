Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, "Milletimizle birlikte yeni hedeflere koşmaya, büyük başarılara imza atmaya, yeni bir tarih yazmaya hazırlanıyoruz." dedi.



Halk oylaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Taşcı, Korgan, Kabataş, Aybastı ve Fatsa ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.



Vatandaşlarla ve esnafla buluşan Taşcı, Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemine ilişkin bilgilendirmede bulundu.



Taşcı, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, yeni sistem ile demokrasi anlayışının yeni bir karakter kazanacağını belirterek, bu sistemde milletin tüm kuvvetlerden üstün olacağını söyledi.



"Milletimiz 5 genel, 3 yerel seçimde, 2 halk oylamasında ve 1 cumhurbaşkanlığı seçiminde teveccühünü bizden yana kullandı. Emaneti bizim ellerimize, sorumluluğu bizim omuzlarımıza yükledi." diyen Taşcı, "Biz her zaman milletimize güvendik, milletimize inandık. Milletimizle birlikte başardık. Dün olduğu gibi bugün de yine milletimizle birlikte yeni hedeflere koşmaya, büyük başarılara imza atmaya, yeni bir tarih yazmaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Hükumet sisteminin, 2007 yılındaki halk oylaması ile başlayan, 2014 yılında cumhurbaşkanını bizzat milletin seçmesiyle devam eden sürecin en önemli aşaması olacağını vurgulayan Taşcı, "Bundan sonra da bir çok alanda, bir çok kanunda reformlar devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile krizler, vesayetler, dayatmalar ve baskılar son bulacak. Vesayetin siyaseti kilitleme alışkanlıkları ile siyasete güvensizlik, hükumet kurulamama krizleri, mecliste hükumet düşürmeler, sıkı yönetim ve askeri mahkemeler tarihe karışacak." şeklinde konuştu.



Taşcı, "Bundan sonra hedefimiz daha büyük. Hedefimiz 2023. Hedefimiz dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden bir olmak, bilim ve teknolojide en üst seviyelere ulaşmak. Hedefimiz her türlü vesayetten kurtulmak. Hedefimiz çocuklarımıza güçlü ve huzurlu bir Türkiye bırakmak." değerlendirmesinde bulundu.