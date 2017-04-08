Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, "15 yıldır liyakatle görevimizi sürdürüyoruz. 16 Nisan'da bu milletle birlikte bunu taçlandıracağız. O nedenle mesele AK Partinin meselesi değil." dedi.



Ünal, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü misafirhanesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, çok zor ve kritik aşamalardan geçtiklerini, içerisinde yaşananların çok fark edilmese de tarihin bugünleri altın harflerle yazacağını söyledi.



Bu topraklarda ilk defa milletin kendi mukadderatına kendi kaderine karar verdiğini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:



"Millet ilk defa bu topraklarda kendi yönetim modelini kendi idare sistemini belirleyecek. Bir değişimin altına bizzat millet kendi imza atıyor. Bu siyasi bir mesele değil, tamamen tarihi bir meseledir. Bunu çocuklarımızın geleceği olarak görmek, bunu yaşayacağımız, bundan sonraki süreçte çocuklarımızın herhangi bir şekilde bir siyasi kriz, bir hükumet krizi yaşamaksızın yoluna devam edeceği bir değişim olarak görmek lazım. Bazen insanlar soruyor, bunun Türkiye'ye ekonomik getirisi ne olacak? Türkiye'nin siyasi krizlerden, hükumet krizlerinden kaynaklanan kayıplarını hesap edecek olursak herhalde trilyonlarca dolar tutardı. Sadece birilerinin keyfine göre AK Partinin kapatma davasında Türkiye'nin kaybı 25 milyar dolar oldu. Gezi olayları ve 17-25 Aralık ile 15 Temmuz'u hiç saymıyorum. Bütün mesele milletin iradesinin egemen olmasıyla, kendisini milletin ve devletin sahibi zannedenlerin egemen olması arasındaki mücadeledir. Dün olduğu gibi bugünde bu milletin hayrına olan işlerde 'hayır' diyenlerle, bu milletin hayrına olan her işe 'evet' diyenlerin mücadelesi devam ediyor."



Ünal, her seferinden milletin iradesinin darbelerle elinden alınmaya çalışıldığını belirterek, şöyle devam etti:



"Şapkamızı elimize alıp gitmedik. Öleceksek adam gibi ölürüz. Ama milletin emanetini kimseye teslim etmeyiz' dedik. 15 yıldır liyakatle görevimizi sürdürüyoruz. 16 Nisan'da bu milletle birlikte bunu taçlandıracağız. O nedenle mesele AK Partinin meselesi değil."



Ünal, AK Parti'nin de milletin kendisi olduğunu, 16 Nisan'da yapılacak değişiklikle, birilerinin milletin sandıkta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devrettiği egemenlik hakkını gelip gasp etmesinler istediklerini söyledi.