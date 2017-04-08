Halk Oylamasına Doğru

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Borç içinde yaşıyoruz. Gençler iş bulamıyor, çocuklarımız evlenecek, iş yok. 'Bu mühim değil biz anayasa istiyoruz' mu diyorlar, nereden çıktı bu? Türkiye'nin derdi miydi anayasa?" dedi.



Baykal, partisince İstasyon Caddesi'nde düzenlenen mitingde, 16 Nisan'ın Türkiye'nin kaderi için önemli olduğunu anlattı.



Türkiye'nin bütün kazanımlarını Meclisten elde ettiğini belirten Baykal, Meclisin kapanmasına hiçbir zaman izin vermeyeceklerini kaydetti.



Türkiye'nin birçok derdi varken, gençler işsizken anayasa değişikliğinin gündeme gelmesini eleştiren Baykal, "Bu anayasa işi nereden çıktı Allah aşkına? Vatandaşın bir anayasa sorunu mu var? Mazot almış başını gitmiş, bütün tarımsal ürünlerin fiyatları yükselmiş... Borç içinde yaşıyoruz, gençler iş bulamıyor, oğlanlarımız, kızlarımız, çocuklarımız diplomalarını alıyor, ellerinde diploma, iş yok. Çocuklarımız evlenecek iş yok. 'Bu mühim değil biz anayasa istiyoruz' mu diyorlar, nereden çıktı bu? Türkiye'nin derdi miydi anayasa?" diye konuştu.



Mitinglerde "siyaset, particilik" yapmadıklarını, tek dertlerinin memleket, millet, vatan ve Türkiye olduğunu vurgulayan Deniz Baykal, şunları kaydetti:



"Şimdi işimiz başka, şimdi derdimiz parti değil, particilik değil. Şimdi derdimiz memleket, şimdi derdimiz millet, şimdi derdimiz vatan, şimdi derdimiz Türkiye. Buraya Türkiye'yi konuşmaya geldik, bu düzen böyle olacak. Geleceksin milletten oy alacaksın, başımla beraber. Ben sana kızsam da millet verdi mi bitti, akan sular durur. Bak ne oldu? Darbe teşebbüsü oldu. Bütün arkadaşlar, başta grup başkanvekilleri herkes Meclise geçti, Kabe'yi korur gibi Meclisi korudu, o kutsal çatıyı korudular, yukarıdan bombalar atılırken, bir takım hainler Meclisi vururken, bombalarken, bizim arkadaşlarımız Meclisi savunuyordu. Meclisi açık tutacağız, Meclisi işleteceğiz. Türkiye bütün kazanımlarını Meclisle elde etti."