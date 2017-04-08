Halk Oylamasına Doğru

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, halk oylaması çalışmaları kapsamında Kocaeli'de partililerle bir araya geldi.



İzmit ilçesindeki bir otelde partililerle buluşan Uysal, burada yaptığı konuşmada, gönüllerinin, bölgenin kendi insanlarının kendi geleceğini çizmesinden yana olduğunu söyledi.



Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Uysal, İslam dünyasındaki hemen bütün başkentlerde kan ve gözyaşı görüldüğünü kaydetti.



Uysal, halk oylamasında neden "hayır" oyu kullanacaklarını katılımcılara anlatarak, "Her ne yaparlarsa yapsınlar, bu iklimde istediklerini almakta zorlandıklarını görüyoruz. Akıl ve vicdanın reddedeceği böyle bir anayasa değişikliğinin sindirilmesinin imkanı yoktur. İstiyorlar ki bu paketin içinde ne var ne yok milletimiz öğrenmesin." diye konuştu.



Programa partililerin yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, DP Genel Başkan Başdanışmanı Murat Aydoğdu, DP Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da katıldı.