Halk Oylamasına Doğru

Uluslararası Barış ve Dostluk Derneği (UBDDER) Genel Başkanı Cumhur Ünal, "Bu ülkede referandum un bir karşılığı da 15 Temmuz 2016 tarihinde tankların önüne yatabilen yürekli gençlerin, tankların geçişini alkışlayan insanlara olan karşı duruşudur." dedi.



Mimar Sinan Kültür Merkezinde düzenlenen, "Güçlü Türkiye İçin Biz de Varız" konulu konferansta konuşan UBDDER Başkanı Cumhur Ünal, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabileceği veya kendi gücüyle daha ileriye gidebileceği bir halk oylaması ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi.



Ünal, ülkenin kendi özünü, kimliğini bulabileceği, geleceğine yön verebileceği bir dönemde olduklarını vurgulayarak, 'hayır' kampanyası yürüten kesimlerin aslında bilinçli bir şekilde 'hayır' demediklerini kaydetti.



Ülkenin önemli tarihlerinin olduğunu, 17-25 Aralık sürecinin de kendilerine çok şey öğrettiğini söyleyen Ünal, "Bu ülkede referandum un bir karşılığı da 15 Temmuz 2016 tarihinde tankların önüne yatabilen yürekli gençlerin, tankların geçişini alkışlayan insanlara olan karşı duruşudur." diye konuştu.



Ünal, 15 Temmuz tarihinin ülkenin geleceği, birlik ve beraberliği adına önemli bir tarih olduğunu ifade ederek, 16 Temmuz'daki halk oylamasında Türk milletinin geçmişini ve geleceğini çok hesap ederek, tartarak karar vereceğine inandığını kaydetti.



AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de, halk oylamasından 'evet' çıkması halinde insanların neler kazanacağını her platformda anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.



Halk oylaması ile ilgili yapılan doğru olmayan, yanlış bilgi kirliliğini düzeltmek için uğraştıklarını anlatan Köse, "Biz anayasa değişikliği yapıyoruz, yapılan rejim değişikliği değildir, bir hükumet sistemi değişikliğidir. Şu eleştiri ortaya konuluyor, 'Padişahlık, krallık getiriyorsunuz', 'Tek adamlık getiriyorsunuz' diyorlar. Bir kere padişahlık, krallık getirmiyoruz. Hangi padişah halkın yüzde 50 oyunu alarak iktidara gelmiş." diye konuştu.



Köse, parti olarak getirmek istedikleri cumhurbaşkanlığı sisteminde, cumhurbaşkanı hangi kararı alırsa alsın, hangi kararnameyi imzalarsa imzalasın, bu yaptığı işlemin iktidar partisi, ana muhalefet partisi ve beşte bir sayıdaki milletvekilinin iptal ettirme hakkına sahip olacağını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Oktay Saral ise Türkiye'nin 80 milyonluk bir nüfusa sahip olduğunu ve ülkenin badireler üstüne badire atlattığını dile getirdi.



Saral, özellikle uluslararası bir takım küresel baronların, devletlerin ve güçlerin ülke üzerinde oyunlar oynamaya çalıştığını vurgulayarak, bu güçlerin, içerideki kaos mihraklarıyla, hainleriyle ve taşeronlarıyla milletin iradesini yerle bir etme adına her türlü alçaklığı yapmaya çalıştığını ama bunu başaramayacaklarını kaydetti.