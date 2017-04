Halk Oylamasına Doğru

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin Çorlu ilçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.



Çorlu Kültür Merkezin'de düzenlenen toplantıda konuşan Baykal, yeni anayasaya şu an ihtiyaç olmadığını söyledi.



Baykal, milletin böyle bir yeni anayasa talebinin olmadığını belirterek, "Talep birilerinin talebidir. Yukarıda birilerinin talebi var. Bunun milletle herhangi bir ilgisi yok. Anayasada millet zaten yok. Bu anayasanın hizmet ettiği de millet olmayacaktır." dedi.



Yapılan bazı hizmetlerin çok güzel olduğunu ifade eden Baykal, ancak bu hizmetleri yapmış olmanın tek adam olarak seçilme hakkı vermediğini kaydetti.



Duble yolların, köprülerin ve tünellerin alkışlanacak hizmetler olduğunu dile getiren Baykal, "Allah razı olsun yaptığınız her hizmet için. Ama, onu yaptın diye milletin egemenliğini almaya nasıl kalkarsın. Yaptığın hizmetleri millet sana görev verdiği için yaptın. Şimdi millete saygılı olmalısın." diye konuştu.



Baykal, bu anayasanın milletin anayasası olmadığını ifade ederek, padişahlık düzeninden, millet düzenine geçildiğini ama şimdi millet düzeninden tek adam düzenine doğru bir arayışa girildiğini savundu.



Baykal konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu anayasa tek adam anayasası. Milleti geri çekmeye yönelik bir anayasa. Dünyada tek adam anayasası yok. Bu anayasa yargıyı siyasallaştıran bir anayasadır. Meclis'in denetim yetkilerini ortadan kaldıran bir anayasadır. Mustafa Kemal'in de şehitlerimizin de kemikleri sızlar. Bu kadar yetki kimseye verilmez. Bu kadar yetki haram, haram. Millete şirk koşmaya çalışan bir anayasa bu. Gizli gizli millete şirk koşuyor. Evet çıkarsa bundan en çok şikayet edenler belki de 'evet' diyenler olacak. Senin kullandığın arabanın freni yok, her an kaza yapabilir. Türkiye büyük kargaşa yaşar."



Baykal ayrıca, 16 Nisan'da 'hayır' çıkması için Türkiye'yi gücü yettiğince gezerek, dolaşarak insanlara ulaştığını ve 'hayır' çıkacağına inandığını ifade ederek, "Bu, Türkiye Cumhuriyetinin tapusu. 16 Nisan'da verilmeyecek, vermeyeceğiz." diye konuştu.



Toplantıda CHP Tekirdağ Milletvekilleri Emre Köprülü, Candan Yüceer, Faik Öztrak, bölgedeki ilçe yöneticileri ve belediye başkanları da hazır bulundu.