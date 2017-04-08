Halk Oylamasına Doğru

Eski MHP Milletvekili Meral Akşener, Bolu'da dün kendisine yönelik gerçekleştirilen protestoya ilişkin, "Bir grup genç konferans verdiğimiz salonun dışına geldiler, bir eteklikle ayakkabı attılar. Annesinin, ablasının, kız kardeşinin eteğini o çocukların eline verenler, bir konferans salonunun dışında, polislerin huzurunda o etekliği atan gençler, size hiçbir şey söylemiyorum. Size bu talimatı verenlere yazıklar olsun." dedi.



Akşener, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Demokrasilerde Milli İradenin Önemi" konulu konferansta konuştu.



Halk oylaması sürecinde 54 ilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Akşener, anayasa değişikliğiyle rejimin tek kişinin iki dudağı arasına teslim edileceğini savunarak, buna 16 Nisan'da "Hayır" diyeceklerini ifade etti.



"Tandoğan'da ya Sıhhiye'de bir miting yapacaktık"



"Hayır" tercihini paylaşabilmek için çok çetin yollardan geçtiklerini anlatan Meral Akşener, "Bize her türlü engeli çıkardılar. Buradan güç, iktidar sahiplerine seslenmek isterim. Salon istiyoruz, vermiyorsunuz. Salon kiralamak için el sıkıştığımız insanları tehdit ediyorsunuz. Elektriklerimizi kesiyorsunuz. Sahaya inmek istiyoruz, bugün ya Tandoğan'da ya Sıhhiye'de bir miting yapacaktık, ona da 'Biz sizi koruyamayız' diyerek, yer vermediniz, vermiyorsunuz." dedi.



"Kadın halimle sizden korkmuyorum"



Dün bir grup tarafından Bolu'da kendisine yönelik protestoya da değinen Akşener, şunları söyledi:



"Bir grup genç konferans verdiğimiz salonun dışına geldiler, bir eteklikle ayakkabı attılar. Annesinin, ablasının, kız kardeşinin eteğini o çocukların eline verenler, bir konferans salonunun dışında, polislerin huzurunda o etekliği atan gençler, size hiçbir şey söylemiyorum. Size bu talimatı verenlere yazıklar olsun. Biz böyle öğrenmedik. Evet eteklik giyiyorum, ben kadınım. Önce kafanızı düzeltin, kafanızı. Siz bizi eksik etek mi görüyorsunuz? O zaman utanın."



Akşener, "Ey Balgat mukimleri, biz böyle öğrenmedik. Eğer bir ülkücü bir şeyi protesto edecekse dümdüz, mertçe eder, edebilir, edecektir. Vay be, ne kadar korkmuşsunuz. Ben kadın halimle sizden korkmuyorum. Siz koskoca adamlar olarak benden, bizden, asenalardan korkmaya utanmıyor musunuz?" diye konuştu.



"Suçu var mıdır, yok mudur bilmiyorum"



Akşener, konuşmasında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hukuk danışmanı olduğu belirtilen Nuri Polat'ın tutuklanmasına ilişkin, "Suçu var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Bilmediğim için de hakkında konuşamam. Bu arkadaşımız hakkında konuşmaktan da çok üzüntü duyuyorum ama mal bulmuş mağribi gibi birden bire bu kişiyi avukatım, danışmanım ilan ettiler." değerlendirmesinde bulundu.



Meral Akşener, anayasa değişikliği ile seçilen cumhurbaşkanının bir gazetede bir haber çıktığında beğenmeyerek, o gazeteyi o gün kapatma hakkı olacağını ve böyle bir sistemin içerisinde gençlerin nefes alamayacağını iddia etti.