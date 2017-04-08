Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, yapılacak anayasa değişikliğinin, ülkedeki işleyişi, yapıyı güçlendireceğini belirtti.



Yapılan yazılı açıklamaya göre, halk oylaması çalışmaları kapsamında Kaman ilçesine bağlı Ömerhacılı ve Savcılı Büyükoba köylerini ziyaret eden Arslan, vatandaşlara anayasa değişikliklerini anlattı.



Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının parti meselesi değil, ülke meselesi olduğunu dile getiren Arslan, şunları kaydetti:



"16 Nisan'da halk oylaması ile yapılacak anayasa değişikliği, yeni sistem ülkedeki işleyişi yapıyı güçlendirecektir. Milletin iradesi söz sahibi olacaktır. Daha güçlü ve karar verici olanın millet olduğu, yine yeniden ortaya çıkmış olacaktır. Türkiye'de geçmiş tarihlerde koalisyonların, hükumetsiz günlerin ülkeye nasıl zararlar verdiği de unutulmamalı. İstikrarsızlık, kaos ortamının yaşanmaması için ülkedeki sistemin düzeltilmesi ve yenilenmesi gereklidir. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ile yaşanan sorunlar, uyumsuzluklar da son bulacaktır."



Arslan'a ziyaretlerinde, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu eşlik etti.