Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "16 Nisan referandum unda sonuç 'hayır' çıkarsa,vatandaşımızın tercihini öpüp başımıza koyacağız." dedi.



Partisinin, Bandırma İlçe Teşkilatı tarafından bir otelde düzenlenen basın toplantısına katılan Yıldız, 16 Nisan halk oylamasının milletin kendi kararını vereceği bir seçim olduğunu belirtti.



16 Nisan'da sandıktan 'evet' çıktığı takdirde Türkiye'nin daha da gelişeceğini ancak 'hayır' çıkarsa kaldığı yerden devam edeceğini ifade eden Yıldız, ülkeye daha iyi hizmet edebilmek için yeni anayasanın şart olduğunu söyledi.



Bir gazetecinin "17 Nisan'da Türkiye nasıl bir sabaha uyanır." sorusunu yanıtlayan Yıldız, şunları kaydetti:



"16 Nisan referandum unda sonuç 'hayır' çıkarsa,vatandaşımızın tercihini öpüp başımıza koyacağız. Hayır çıkarsa yüzde 50,01 'hayır' çıkarsa Türkiye kaldığı yerden devam eder. Ama biz şunu söylüyoruz. Vatandaşımız daha iyisine layık, daha güzeline layık. 35 yıl önceki darbenin vesayeti ile hazırlanmış bir anayasa ile yönetilmek başka, Türkiye'nin büyüyen yanı ile beraber anayasasını genişletmesi başka, Bundan sonra sıkıyönetimlerin olmadığı ve bürokrasinin azaltıldığı iradenin daha da güçlü bir şekilde bu ülkeyi idare etmek üzere hazır olduğu bir dönem biz hedefliyoruz. Şu ana kadar 15 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl yönetmiş ise bundan sonra da öyle yönetmeye devam eder. 'Hayır' ile oturup başında ağlamayız. Bu niye böyle çıktı diye biz muhasebemizi yaparız. Ama yolumuza devam ederiz."



Bir başka gazetecinin "Bor madenleri özelleştirilecek mi? Eti Maden'in varlık fonuna aktarılması konusunda ne düşünüyorsunuz" sorularını da yanıtlayan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:



"Buraya yapılan yatırımlar boraks yükleme boşaltma tesisiyle, işleme tesisleriyle, Kütahya, Bandırma, Emet bizim için çok önemli. Varlık Fonu Türkiye'nin en prestijli yerlerinden bir tanesi haline getiriliyor. Adı üzerinde bir varlık oluşturması lazım. Eti Holding bir milyar dolar takribi ciro yapıp, bir milyar lira kar eden en yüksek katma değerli Türkiye deki 10 işletmeden biri. Özel ve kamu dahil. Tekrar söylüyorum bir milyar dolar ciro yapıp, bir milyar kar eden Türkiye'de bu ölçekte 10 işletme vardır. Bu yüzden Varlık Fonu'na alınması bir prestijdir. Özelleşmiş muamelesi yapılıyor bu özelleşme değil arkadaşlar. Biz defalarca söyledik bor tesisleri, Türkiye'de özelleştirilmeyecek kurumların başında gelmektedir. Bunu Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız defalarca dile getirmişlerdir."