Halk Oylamasına Doğru

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlhan Şener ile Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Diyarbakır'da üniversiteli gençlerle bir araya geldi.



Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Şener ve Metin, bir alışveriş merkezinde gençlerle bir araya gelerek, söyleşti.



Anayasa değişikliğiyle öngörülen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgi veren Şener ve Metin, gençleri dinleyerek, sorularını cevapladı.



Yapılacak halk oylamasında gençlerin daha fazla siyasette yer alması daha fazla sorumluluk almaları için seçilme yaşını 18'e düşürülmesine yer verildiğini anlatan Şener, böylece gençlerin siyasette yer alarak söz sahibi olmalarını hedeflendiğini belirtti.



Bakan Yardımcısı Metin de gençlerin mecliste temsil edilmesiyle ilgili soruyu şöyle cevapladı:



"7-8 milyona yakın seçmen nüfusu neden mecliste temsil edilmesin. Bu yaştaki gençler askere gidebiliyor, vergi mükellefi olabiliyor, her şeyi yapmaya ruhsatları var ve sorumluluk altına girebiliyorlarken neden milletvekili olmasın? Gelecek sistem, tek adamlık değildir, halkın söz sahibi olduğu ve halkın denetiminde olan, çift başlılığı ortadan kaldıran dolayısı ile ülkeyi kaostan kurtaran, hükumetin işlevselliğini arttıran bir sistemdir."