Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Serik ilçesinde ev ve işyeri ziyaretleri gerçekleştirip mahalle toplantılarına katıldı.



Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, halk oylaması çalışmalarını sürdürüyor. Enç, Serik ilçesinde ev ve işyeri ziyaretleri gerçekleştirip mahalle toplantılarına katıldı. Serik Empati Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına da katılan Enç, mahalle toplantılarında Anayasa değişikliği maddeleri ile ilgili bilgiler verdi.



Bu millet 15 Temmuz'da ölümü öldürdü



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa değişikliği maddeleri ile CHP'nin yalan kampanyası yürüttüğünü savunan Milletvekili Enç, "CHP'li milletvekillerinin Halk oylaması süreci ve sonucuna ilişkin milleti tehdit eden açıklamalarını kınıyoruz. Nihayetinde sözde kararda milletimizindir. Bu tür tehditlerle ve korku dolu sözlerle bu milleti korkutamazsınız. 15 Temmuz'da bu millet gözünü kırpmadan tankların önüne yatıp, vatanı ve bayrağı için canını ortaya koymuştur. 16 Nisan'da vatandaşlarımız sandıkta gereken cevabı verecektir. 'Evet' oyları, güçlü bir Türkiye'nin önündeki bütün engelleri kaldıracaktır" diye konuştu.



Enç meşalelerle karşılandı



Serik Kökez Mahallesi'nde meşalelerle karşılanan Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, mahalle toplantısında halk oylamasının önemini anlattı. Bu seçimin bir parti ya da belediye seçimi olmadığını söyleyen Enç, "Bu seçim Türkiye'nin geleceği için yapılan bir seçim. 16 Nisan'da inşallah sandıktan 'Evet' çıkınca yeni bir Türkiye ile yolumuza devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA