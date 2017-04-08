Halk Oylamasına Doğru

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yalıhüyük'ü ziyaret etti.



Yalıhüyük ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Bakan Yardımcısı Tüfekci, bölgeye yapılan yatırımlardan bahsetti.



Tüfekci, 150 milyon liraya mal olan Suğla Cazibe Sulama projesinin bu yıl içerisinde hayata geçeceğini söyledi.



Seydişehir'i Bozkır'a bağlayan karayolunda genişletme çalışmalarına başladıklarını belirten Tüfekci, "Bu yolun bu yıl 16 kilometresi tamamlanacak. Alacabel Tüneli'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Tınaz Tepe Tüneli'ni de ihale aşamasına getirdik. Toplamda 11 bin metre uzunluğundaki tünelle vatandaşlarımız, sahile kış şartlarından etkilenmeden daha çabuk inmiş olacak. Hızlı tren projemiz de devam ediyor. Seydişehir - Akçalar mevkisinde istasyonu olacak. Uygulama projesi tamamlandı. Gölcük yaylamızın eksiklerini tamamladık." diye konuştu.



Tüfekci, referandum çalışmalarıyla ilgili olarak şunları kaydetti:



"16 Nisan'da gerçekleşecek referandum için de 'evet' tarihi bir meseledir. Artık bu ayakkabı bize dar geliyor. Bu gömlek bize dar geliyor. Parlamenter sistem bizi bir yere kadar getirdi, orada tıkandı. Artık kabımıza sığmıyoruz. Mutlaka yeni bir hamleye ihtiyacımız var. Bunun da yolu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bizim bu yeni sistemimize Avrupa karşı. Neden? Çünkü süper ligde bizi görmek istemiyorlar. Dünyanın en büyük hava limanı nerede yapılıyor? İstanbul'da. Üçüncü köprü yapıldı. Kanal İstanbul yapılıyor. Bu gelişmeler Avrupalıları rahatsız ediyor."



Bakan Yardımcısı Tüfekci, programın sonunda vatandaşlara ceviz, çam, badem fidanı dağıttı.