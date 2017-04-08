Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle hükümetin sandıkta kurulacağını, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin birbirinden net bir şekilde ayrılacağını söyledi.



Milletvekili Tin, tekstil, mermer, makine, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışanlarla bir araya gelerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.



Anayasa değişikliği ile yeni sistemle yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin birbirinden net bir şekilde ayrılacağını ifade eden Tin, şöyle konuştu:



"Meclis yasa yapacak, Cumhurbaşkanı kanunlara ve kararnamelere uygun yürütme yapacak. Yargı, adaletle ve yargısal denetimle uğraşacak. Her kuvvet kendi işini yapacak. Bütün kuvvetlerin işi millete hizmet olacak. Milletimiz, hükümeti de Meclis'i de seçim akşamı kuracak. Mevcut parlamenter sistemde hükümet Meclis'in içinden çıkıyor. Ancak, yasalaşan metinlerin neredeyse tamamı hükümet tasarısı olarak geliyor. Yani güçler birbirinin işine karışıyor, güçler birleşiyor. Mevcut sistemdeki hükümetin kontrolünde olan yasama uygulamasına son verilecek. Yasamanın kanun yapma yetkisi yürütmeye devredilmeyecek. Yürütme, devlet işlerini icra edecek. Yargı, bağımsız ve tarafsız olarak fonksiyonunu icra edecek. Diğer yandan yargı birliği sağlanacak. Yargı, bağımsız ve tarafsız olarak görevini yapacak. 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında milletimizin vereceği 'evet' oylarıyla hayata geçecek olan düzenleme ile tüm güçler tamamen birbirinden ayrı olarak kendi görevlerini icra edecekler."



Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle güçlü ve istikrarlı bir yönetim yapısına kavuşacağını vurgulayan Tin, Anayasa'nın halk oylamasında "evet" oylarıyla kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı'na devredilen yetkilerin 3 Kasım 2019 seçimlerinden sonra yürürlüğe gireceğini kaydetti.