Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, "Cumhurbaşkanını halkın seçmesi istikrar ve huzur adına önemli bir adımdır." dedi.



Erdem, Bulgaristan Türkleri Derneği BULTÜRK tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yüzde 47 oy aldık, Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var, 367 diye bir garabet icat ettiler ve Cumhurbaşkanını o tarihte seçtirmediler." dedi.



" Cumhurbaşkanı neden seçtirilmez? Bu sistemin zayıflığından kaynaklanan bir engellemeydi" diyen Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mecliste 550 milletvekili var, baskılar yaptılar, tehditler aldılar ve bazı partilerin genel başkanları, milletvekillerine cumhurbaşkanlığı seçiminde, meclise girmemesi için baskı yaptı. 367 garabetinden daha ağır olanı, milletvekillerinin meclise girememesiydi."



Erdem, 2007 yılından sonra cumhurbaşkanını, milletvekillerinin seçmesinin, sistemi kilitlediğini ve problem oluşturduğunun altını çizerek "Eski sistemde milletin istediği değil, birilerinin istediği kişi cumhurbaşkanı oluyordu, cumhurbaşkanı halkın iradesinin dışında seçiliyordu." ifadelerini kullandı.



Erdem, 1960 askeri darbesinden beri Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde problemler yaşandığını anlatarak, 1961 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyen Ali Fuat Başgil'e yapılanları hatırlattı.



Başgil'in, dönemin askeri cuntası tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaması için ölümle tehdit edildiğini anlatan Erdem, "Başgil'in başına silah dayadılar, ya cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilirsin veya ölürsün dediler." şeklinde konuştu.



Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal dönemine kadar Türkiye'de sivil birisinin cumhurbaşkanlığı makamına gelebilme şansını bulamadığını söyleyen Erdem, "Cumhurbaşkanını halkın seçmesi istikrar ve huzur adına önemli bir adımdır" görüşünü dile getirdi.