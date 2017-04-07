Halk Oylamasına Doğru

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Bu ülkede günde beş vakit minarelerimizden ezan okunuyorsa şehitlerimiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde" dedi.



İnce, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini belirtti.



Türkiye'nin, Atatürk değerlerine sahip çıktığını dile getiren İnce, şöyle konuştu:



"Bu ülkede günde beş vakit minarelerimizden ezan okunuyorsa şehitlerimiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Milletimiz, tek adamlığa izin vermeyecek. Bir ülkede bir insan hem ordunun başı hem partinin başı hem yargının başı hem milletvekillerinin başı olursa o ülkede tek adamlık var demektir. Anayasa değişikliği maddeleri ile milleti kandırmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki, 'seçilme hakkını 18'e indiriyoruz'. Türkiye'de her yıl 1 milyon 200 bin kişi 18 yaşına giriyor, bunlardan kaçı sizce milletvekili olacak. Zenginlerin 1-2 çocuğu milletvekili olacak, dokunulmazlığı olacak, 20 bin lira maaş alacak, askerlikten de muaf olacak."



Halk oylamasına sayılı günler kaldığını hatırlatan İnce, partililerden kapı kapı dolaşarak anayasa değişikliği maddelerini anlatmasını istedi.



Yağmur altında yapılan mitingin ardından İnce, kentten ayrıldı.