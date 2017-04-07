Halk Oylamasına Doğru

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisince Afyonkarahisar'da düzenlenen mitinge katıldı.



Afyonkarahisar İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan İnce, "Sen Rabbim beni affetsin diye dua ediyorsun, ben de Rabbim seni affetmesin diye dua ediyorum. Yolda bir pankart gördüm, Ezan için evet yazıyordu. Ezan 5 vakit özgürce okunuyorsa, bunu Atatürk'e borçluyuz." dedi.



Halk oylamasında "evet" diyeceklerin 18 maddeyi okumadığını iddia eden İnce, şunları kaydetti:



"Madde madde anlatamazlar. Ben bu 18 maddeyi en az 50 kere okudum. Bu maddelerin içinde emekli var mı? Öğrenci var mı? Çiftçi var mı? Sana, bana hiçbir şey yok. Bir kişiye bir şeyler var. Bunun neyine evet diyeceksin. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri 'oku'dur. Bunu millet okusa yüzde 1 bile evet çıkmaz. Bir memurun buna evet demesi için aklını peynir ekmekle yemiş olması gerekir. İş adamı buna nasıl evet der, bilmiyorum. Binanızı kamulaştırdı, gitti."