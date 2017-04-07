Halk Oylamasına Doğru

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Meli Gökçek, "Hayır diyenlere bakın, FETÖ, DEAŞ, PKK, DHKP-C ve ABD, İngiltere ve diğerleri. Onlar 'hayır' diyorsa bize 'evet' demek düşer." dedi.



Partisinin Haymana ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Gökçek, ilçede yatırımlara devam ettiklerini belirterek, son 3 yılda içinde 217 milyon liralık yatırım yaptıklarını anlattı.



Türkiye'nin gösterdiği gelişime işaret eden Gökçek, şunları kaydetti:



"70 sente muhtaç Türkiye den IMF'e para verecek duruma geldik. Afrika ve Asya ülkelerine yardım ediyoruz. Osmanlı heybeti yeniden geliyor. Avrupa, birliğimizi istemiyor. 'Hayır' diyenlere bakın, FETÖ, DEAŞ, PKK, DHKP-C ve ABD, İngiltere ve diğerleri. Onlar 'hayır' diyorsa bize 'evet' demek düşer. FETÖ kimseyi ayırmadan herkese bomba attı ve her kesimden vatandaşlarımız şehit oldu. Onlara cevabı Haymana'da vereceğiz. Şimdi, bu hainlere ders vermek için 'evet' diyeceğiz. Bu devlete ve millete sahip çıkmak için 'evet' diyeceğiz. Onun için ülkemize sahip çıkacak, Türkiye'de yüzde 60 üzerine çıkıp Haymana'da da yüzde 75 'evet' çıkaracağız."



Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut da "17 Nisan sabahı yeni Türkiye'ye uyanacağız inşallah." diye konuştu.



Mitinge, AK Parti Milletvekili?Nevzat Ceylan, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı da katıldı.