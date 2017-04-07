Halk Oylamasına Doğru

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Kastamonu'yu ziyaret etti.



Bekaroğlu, partisinin Kastamonu İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da herkesin sandığa gitmesi gerektiğini belirtti.



Halk oylaması için parti olarak ötekileştirmeden bir kampanya yürüttüklerini dile getirerek Bekaroğlu, "Elbette biz bu anayasa değişikliğinin milletin hayrına olmadığını, bu nedenle 'hayır' denmesi gerektiğini söylüyoruz. 16'sında 'evet' ya da 'hayır' çıksın, biz 17'sinden itibaren yine burada birlikte yaşayacağız. Bütün siyasetçilerin bu gerçeği dikkate alarak konuşmasını öneriyoruz. Biz de buna uygun şekilde davranıyoruz." dedi.



Bekaroğlu, Türkiye'nin 140 yıllık parlamenter demokrasi deneyimi olduğuna işaret ederek, ülke için en uygun sistemin, bu olduğunu savundu.