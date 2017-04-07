Halk Oylamasına Doğru

CHP Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök ve Konya CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Kulu'da partililerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.





Bozkurt, bir otel de gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ciddi bir emperyalist saldırı altında olduğunu iddia etti.



Büyük Ortadoğu Projesi adı verilen bu hain planla Suriye, Irak, Libya, Mısır, Afganistan ne halde ise Türkiye'de de aynı oyunların tezgahlanmak istendiğini ifade eden Bozkurt, Hangi partiden olursak olalım, ne olursak olalım bu emperyalist planı ve onlarla işbirlikçi olan tüm hain örgütlere karşı dimdik durmak ve bunlarla mücadele etmek zorundayız. Bu nedenle 16 Nisanda bunu oylayacağız." dedi.



Gök ise iktidarın her türlü baskısı altında halk oylaması çalışmalarını sürdürdüklerini ileri sürdü.



Bu anayasa değişiklik teklifinin, dünyada hiçbir ülkenin anayasasına benzemeyen değişiklikler içerdiğini ifade eden Gök, şunları kaydetti:



"Bu değişikliğin tek amacı var. Yönetenin yetkisini artırmak ama yurttaşın haklarının, özgürlük alanlarının geliştirilmesi için hiçbir madde yok. Böyle bir değişikliğe dünyada sahte, tuzak anayasa derler. Biz bırakın cumhuriyetin ilk yıllarını, Osmanlı döneminin dahi gerisine giden bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Bu nedenle bu değişikliğe el birliğiyle 'hayır' diyeceğiz. Ben hepinize güveniyorum. Halkımız 16 Nisan'da coşkuyla kararlılıkla sandıklara gidecek, en yüksek oranda bir 'hayır' çıkmasını sağlayacaktır."