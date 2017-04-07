Halk Oylamasına Doğru

Avanos İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından sandık görevlilerine yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.



Belediye Toplantı Salonundaki seminere, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında, seçmen sandıklarında görev yapacak sandık kurul başkanları ile üyeler katıldı.



Seminerde, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Zehra Ekici ve İlçe Seçim Müdürü Onur Gökdemir tarafından sandık kurulu üyelerine oylama günü sandık başında yapılacak çalışmalar, sandık tutanakları ve diğer belgelerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgi verildi.



YSK tarafından gönderilen eğitim videoları sandık görevlilerine izletilerek sorular yanıtlandı.