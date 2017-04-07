Halk Oylamasına Doğru

Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, köyleri ziyaret ederek "evet" oyu istedi.



Ergül, AK Parti Hamur İlçe Başkanı Übeyt Bağlan ve partililerle Deredibi, Gümüşkuşak, Kaçmaz, Çağlayan, Seyithanbey köylerini ziyaret ederek, halk oylamasında vatandaşlardan destek istedi.



Çağlayan köyü ziyaretinde yaptığı konuşmada, belediye olarak, her zaman köylünün yanında olduklarını belirterek, "Yılların ihmalini köylerimizden de akıllardan da silmek istiyoruz. Köylerimizi daha cazip, daha yaşanabilir bir hale getirmek istiyoruz." dedi.



Ergül, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi adına 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında vatandaşlardan "evet" oyu kullanmalaranı istedi.