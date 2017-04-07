Halk Oylamasına Doğru

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, halk oylaması çalışmalarına kent merkezi ve Havsa ilçesinde devam etti.



Bircan, yaptığı yazılı açıklamaya göre, programına Edirne Ziraat Odası Başkanlığını CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ile ziyaret ederek başladı.



Bircan, burada yaptığı konuşmada yapılmak istenen anayasa değişikliği ile çiftçilerin sorunlarına da çözüm üretmediği gerekçesiyle 'hayır' denmesi gerektiğini belirtti.



Çiftçi Malları Koruma Başkanı Olcay Tosun'u da ziyaret eden Bircan, çiftçi malları ile ilgili yasa teklifi verdiğini ancak iktidar partisinin kabul etmediğini ileri sürdü.





Hudut Gazetesini ve Anadolu Ajansı'nın 97. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Bircan, programına Havsa ilçesinde devam etti.



Bircan, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, İl Genel Meclis Üyeleri Fedai Işık ve Erdal Akgün ile birlikte Habiller ve Söğütlüdere köylerinde halk oylamasını anlattı.



Bircan, köy sakinleriyle görüşmelerinde halk oylamasında 'evet' çıkması halinde 'tek adam' modeline geçileceğini savundu.