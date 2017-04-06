Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı referandum çalışmaları için Baskil ilçesini ziyaret etti.



Milletvekili Açıkkapı, Hükümet Konağı, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ziyaretlerinin ardından çarşı merkezindeki esnaflarla sohbet etti.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında vatandaşlara bilgi veren Açıkkapı, "Yeni sistemle ülkemiz kalkınacak ve dış güçlere büyük bir cevap olacaktır." dedi.



Daha sonra AK Parti Baskil Seçim Koordinasyon Merkezi'nde muhtarlarla buluşan Akıkkapı, halk oylamasında evet mührünün önemli olduğunu söyledi.



Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat da, "16 Nisan'da, yerelde ve genelde güçlü Türkiye için kararımız net oyumuz, evet olacaktır." dedi.