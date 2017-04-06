Halk Oylamasına Doğru

Eski AK Parti Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda, referandum çalışmaları kapsamında Cizre'de sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarlarla buluştu.



Seyda, öğretmen evinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak referandum da "evet" oyu için destek istedi.



Anayasa değişikliği oylamasının bölge ve millet için iyi sonuçların olacağına inandığını aktaran Seyda, "Yarın bize misafir olacak olan Başbakan Sayın Binali Yıldırım ve ekibini en güzel şekilde karşılayıp bölgemizin misafirperverliğini göstereceğiz." dedi.