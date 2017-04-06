Halk Oylamasına Doğru

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir pazar alanında bulunan "evet" standına 2 kadının tekme atması üzerine görevlilerin ilçe emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulunduğu bildirildi.



AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı'nda giriş çıkışlara engel olmayacak şekilde gençlik kolları teşkilatı üyelerinin stant kurarak "evet" broşürleri dağıttığını dile getirdi.



"Standımızın kurulu olduğu yerden geçen 2 kadın, bizim standımızı tekmeliyorlar." diyen Bıyık, "Standımız ve broşürlerimiz yere seriliyor, darmadağın oluyor. Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyorlar. Bizim gençlerimiz de bunu yapanların kadın olması nedeniyle müdahale etmemişler, farklı algılanmamak için. Böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Emniyete giderek şikayetçi olduk. Emniyetimiz gerekli işlemleri başlattı." şeklinde konuştu.



Bıyık, yapılanı doğru bulmadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Bunlar bizim demokrasi anlayışımıza aykırı şeyler. Biz 15 Temmuz'da demokrasi için bu tarz yobazlıklarla mücadele etmek için meydanlardaydık ama maalesef o zihniyet ayakta demek ki. Demokratik anlamda her siyasi parti bugün en yasal hakkı olan çalışmasını yapıyor, stant kuruyor. Özgür bir ülkeyiz, demokratik bir ülkeyiz, bunlara saygılı olmamız lazım, hoşgörülü davranmamız lazım ama 1982 darbe anayasası vesayetini kafasına kazıyan insanlar maalesef iş başında ve sokaklarda dolaşıyor. Bugün bunu görmüş olduk."