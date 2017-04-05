Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mehdi Eker, "Yeni sistem, bürokratik vesayetle mücadeleyi kolaylaştırıyor ve devlet yönetiminde çift başlılığı kaldırıyor. Bunun yanında koalisyonlardan bizi kurtarıyor ve ülke istikrara kavuşuyor." dedi.



Eker, Şişli'de Bingöl sivil toplum kuruluşları ve Doğu Anadolu kanaat önderlerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğinin ne kazanımlar getirdiğinin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.



2007 yılındaki cumhurbaşkanı seçiminde Anayasa Mahkemesinin aldığı 367 kararının tarihe kara bir leke olarak geçtiğini belirten Eker, "O zaman 367 rezaletini çıkarmasalardı, bizi o gün cumhurbaşkanı seçme konusunda engellemeselerdi, bugün bu değişikliği yapma ihtiyacı belki de olmayacaktı. Belki de bunu bugün konuşmuyor olacaktık." diye konuştu.



Eker, o dönemde kendilerine cumhurbaşkanı seçtirilmediğini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Biz de dedik ki 'ey millet sizin seçtiğiniz vekillere bunlar cumhurbaşkanı seçtirmiyor, ülke krizle karşı karşıya biz bu konuyu size getirsek cumhurbaşkanını siz seçer misiniz' dedik. Bunun ardından yüzde 70 oy oranı ile bir referandum da millet dedi ki 'evet cumhurbaşkanını biz seçeceğiz'. 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimi bu değişikliğe binaen yapıldı. Fakat bugün aslında yaptığımız şey 2007'deki tek maddelik düzenlemenin gerektirdiği ilave düzenlemelerdir. Bu darbe anayasası cumhurbaşkanının yetkilerini çok ama çok neredeyse padişaha yetki olarak verir gibi vermiş. Buna karşı hiç sorumluluk vermemiş. Çünkü cumhurbaşkanı olacak kişinin Kenan Evren olacağını düşünmüşler, anayasayı onun ölçülerine göre ayarlamışlar. Demişler ki 'cumhurbaşkanının yetkilerini bu Kenan Evren veya onun gibi birisi cumhurbaşkanı olsun'. Millet kimi seçerse seçsin önemli değil."



"Devlet yönetiminde çift başlılık kalkıyor"



Anayasa değişikliği paketinin ekonomik kalkınma hamlesi yaparken büyük güç kazandıracağını belirten Eker, "Yeni sistem, bürokratik vesayetle mücadeleyi kolaylaştırıyor ve devlet yönetiminde çift başlılığı kaldırıyor. Bunun yanında koalisyonlardan bizi kurtarıyor ve ülke istikrara kavuşuyor." dedi.



Eker, Türkiye'nin daha güçlü olması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Çünkü Ortadoğu'nun haritası yeniden çizilmeye çalışılıyor. Türkiye'yi de Ortadoğu'da kan gölünün bir parçası haline getirmek istiyorlar. Bunlara fırsat vermememiz lazım. Türkiye'nin güçlü olması lazım. Türkiye'nin gücünden, büyümesinden rahatsız olan bazı Avrupa ülkeleri Türkiye'de CHP'den daha önce 'hayır' kampanyasına başladı. Terör örgütü 'hayır' kampanyası yapıyor. Kandil oradan teröristlere mesaj gönderip 'hayır kampanyası yapın' diyor. Almanya, Hollanda da 'hayır' diyor. "



AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ise anayasa değişikliğini Türkiye'nin koalisyonlu yıllara yeniden dönmemesi için yaptıklarını belirtti.



16 Nisan'dan bir gün sonra 17 Nisan günü Türkiye'de 'hayır oyu' çıkarsa Türkiye'de ikinci gezi olaylarının planlandığını ifade eden Kuzu, "Elimizi vicdanımıza koyarak ona göre oyumuzu kullanalım. Bunu kesinlikle AK Parti, MHP gibi düşünmeyin. Siyasi partimizi bir kenara koyalım oylarımızı ona göre verelim. Siyasi partilerde bir değişiklik olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.



AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Nebati de programda kısa bir konuşma yaptı.