Halk Oylamasına Doğru

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük'ün Ovacık ilçesinde temaslarda bulundu.



Şahin, beraberindeki bir heyetle, ilçeye bağlı İmamlar, Doğanlar, Hatipoğlu, Koltuk, Çatak, Taşoğlu, Yaka, Dökecek, Sobuoğlu, Yürekören ve Beydik köylerine giderek köylülerle sohbet etti.



Vatandaşların sorunlarını dinleyen Şahin, köylülere anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması hakkında bilgi verdi.



Anayasa değişikliğini köylülere anlatan Şahin, referandum dan "Evet" çıktıktan sonra ülkenin daha çok gelişeceğini, daha güçlü olacağını ve dünyada söz sahibi olacağını kaydetti.



Şahin, daha sonra Ekincik köyüne geçerek, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan ceviz ormanına fidan dikti.