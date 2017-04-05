Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "16 Nisan 90 yıldır milletin önüne çıkmış en büyük fırsattır. İlk defa millet bu referandum da yapılacak değişiklikle kendi iradesini iktidar kılacaktır." dedi.





Ensarioğlu, referandum çalışmaları çerçevesinde, partisinin Silvan İlçe Başkanlığı binasında vatandaşlarla buluştu.



Burada konuşan Ensarioğlu, Silvan Barajı'nın Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olduğunu söyledi.



Bu barajla 2,5 milyon dönüm arazinin sulanacağını ve 300 bin insanın istihdam imkanı bulacağını belirten Ensarioğlu şunları söyledi:



"7 tane su deposu barajı yapılmaktadır. Bütün bu hizmetler yapılırken ekoloji bozuluyor yalanı ile sürekli yalan ve iftira atan bir makineye dönüştü bu yapı. PKK ve HDP yalan ve iftira atan bir makinaya dönüştü. Bu zulme dur diyecek biri yok mu? Milletin istemediği hiç bir şey olmaz. Millet bu zulme 'dur' derse hiç kimsenin haddi değil. Biz Allah'tan ve milletten daha büyük birini tanımayız. Biz Silvan'dan güçlü bir destek bekliyoruz bu zulmedenlere 'dur' diyebilmek için."



16 Nisan'da milletin geleceğini belirleyecek olan referandum un yapılacağını aktaran Ensarioğlu, bunun 90 yıldır milletin önüne çıkmış en büyük fırsat olduğunu kaydetti.



İlk defa milletin bu referandum da yapılacak değişiklikle kendi iradesini iktidar kılacağını belirten Ensarioğlu, "Bundan sonra her şeyi belirleyecek olan halkın kendisidir. Egemenlik bundan sonra gerçek anlamda kayıtsız şartsız milletin olacaktır. 90 yıldır 'Bu sistem Kürtleri yok saydı, zulmetti, asimile etti, yok etti.' diyorsun. Şimdi de, 'Bu sistem değişmesin.' diyorsun. Şimdiye kadar neye evet dediniz ki?" diye konuştu.