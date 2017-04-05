Halk Oylamasına Doğru

Birlik Vakfı Doktorlar Kulübü, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasında "Evet" diyeceklerini bildirdi.



Birlik Vakfı Doktorlar Kulübünün yazılı açıklamasında, milletin her bunalım döneminden sonra kendisini temsil edecek liderleri seçmesini bildiği, ancak iktidara getirdiği hükümetlerin muktedir olmasının statüko tarafından sınırlandığı veya engellendiği ifade edildi.



Cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesinin statükoyu paniklettiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:



"Bu anayasa değişikliği ile Cumhuriyet'in başından beri çeşitli çatışma ve sorunlar üreten 'iki başlılığa son verilmesi', liderini halkın doğrudan seçip değiştirebileceği bir sistemin gelecek olması, başımızın belası vesayet sisteminin de sona ereceği anlamına gelmektedir. Bu aynı zamanda, dış güçlerin, sermaye çevrelerinin, bölücü mihrakların etki alanının ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Aynı şekilde, Duyun-u Umumiye'den beri devam eden ve IMF anlaşmalarına ve borçlanmalarına son verilmesi ile büyük ölçüde ortadan kaldırılan, dış ekonomik baskı ve yönlendirmelere bir daha boyun eğilmeyeceği anlamına da gelmektedir. Bizler bütün bu gerçekleri gören hekimler olarak, anayasa referandum unun basit bir referandum olmadığını görüyor ve milletimizi de uyarmak istiyoruz. Yapılacak değişikliklerin her biri ayrı ayrı önemlidir ve hepsine 'Evet' diyoruz ama en önemli değişikliğin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirilmesi olduğuna inanıyoruz. Anayasaları sadece darbecilerin değil, halkın da yapabileceğini görmek istiyor ve bu değişikliklerin, yeni bir anayasanın öncüsü olması temennisi ile halkımızı 'Evet' demeye çağırıyoruz."