Halk Oylamasına Doğru

İnsanı Müdafaa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER), 16 Nisan'da anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak halk oylamasına "evet" çağrısında bulundu.



Dernekten yapılan açıklamada, tüm dünyanın gözlerinin, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması sebebiyle Türkiye'ye çevrildiği belirtildi.



Açıklamada, "Başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa ülkeleri, ABD, Rusya gibi tüm küresel aktörlerin ülkemizdeki seçimlere adeta kendi ülkelerinin kaderlerini etkileyecek gibi dikkat kesilmeleri, 'hayır' oyu verilmesi için açıkça kampanyalar yürütmeleri, göstermektedir ki 16 Nisan halk oylaması tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadelerine yer verildi.



Cumhurbaşkanlığı sisteminin yürürlüğe girmesiyle artık ülkede koalisyonlar ve güçsüz iktidarlar döneminin kapanacak olmasının, tüm Türkiye düşmanlarını ortak bir hatta buluşturduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"15 Temmuz günü milletimizin azmi ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde ihanet şebekelerini bozguna uğratan ülkemiz, yeni sistemle birlikte tüm vesayet odaklarının çabalarını boşa çıkartacaktır. PKK ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin ve efendilerinin, bölgemizde tüm mazlum halklar için güvenli bir liman haline gelen, geçmişten bu yana bir merhamet yurdu olan ülkemizin istikrarına kastettikleri açıktır. Kafkasya'dan, Balkanlar'dan, Doğu Türkistan'dan, Afganistan'dan ve Irak'tan gelen yüz binlerce mazluma kapılarını açan Türkiye, bugün 3 milyondan fazla Suriyeli kardeşimize de ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesine nasip olmayan böylesi güzel bir ev sahipliğinin devamı, ensar ve muhacir kardeşliğinin güçlenmesi için muhacirlerin dostu olan İMKANDER olarak halk oylamasında 'evet' çağrısı yapıyoruz."