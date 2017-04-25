Halk Oylaması Sonuçlarını Bahane Ederek Provokasyon İddiası

Çorum'da halk oylaması sonuçlarını bahane ederek vatandaşları provoke ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişi, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sonuçlarını bahane ederek 20 Nisan'da "Hayır Platformu" adı altında Özdoğanlar Kavşağında düzenlenen basın açıklaması sırasında vatandaşları provoke ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ş.K, E.C, B.A, M.Ü. ve R.B, emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan B.A, M.Ü. ve R.B. savcılık tarafından, Ş.K. ile E.C. ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.