Halk Oylaması Sonuçlarına Dünyadan Tepkiler

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, pazar günü yapılan halk oylamasında kazanılan başarıdan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.



BAE Haber Ajansı WAM'a göre, Al Nahyan, Erdoğan'a gönderdiği telgrafta, kendisine tebriklerini ileterek, Türk halkı için daha fazla istikrar ve kalkınma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sağlıklı bir hayat temennisinde bulundu.