Halk Oylaması Sonuçlarına Dünyadan Tepkiler

Fas Adalet ve İhsan Hareketi, demokratik, özgür ve şeffaf bir ortamda gerçekleşen halk oylamasından başarı ile çıkan Türk halkını tebrik etti.



Fas'ın en büyük İslami referanslı grubu olan Adalet ve İhsan Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'de şeffaf, özgür ve demokratik bir ortamda yapılan halk oylamasından başarı ile çıkan kardeş ülke Türkiye'yi ve halkını tebrik ediyoruz. Referandum ile kabul edilen yeni sistemin ülkenin iç ve dış zorluklarını aşmaya vesile olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye refah, başarı ve birlik getirmesi temenni edildi.