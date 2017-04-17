Halk Oylaması Sonuçlarına Dünyadan Tepkiler

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Türkiye'de dün başarıyla gerçekleştirilen halk oylamasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.



Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Kral Abdullah, gönderdiği tebrik telgrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve afiyette olması temennilerini iletirken, Türk halkınında büyüme ve refah yolunda daha fazla başarı diledi.



Kral Abdullah, Erdoğan'ı dün gerçekleştirilen halk oylamasındaki başarı için tebrik etti.