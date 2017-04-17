Halk Oylaması Sonuçlarına Dünyadan Tepkiler

Moritanya'da muhalif Demokratik İttifak Partisi Başkanı Yakub Vild Umeyn ile Yemen Islah Partisi Yüksek Yönetim Kurulu Başkanı? Muhammed Abdullah el-Yadomi, Türkiye'de dün başarıyla gerçekleştirilen halk oylamasından ötürü hükümeti tebrik etti.



AA muhabirine açıklamada bulunan Umeyn, Türk halkının anayasa düzenlemeleri lehine oy kullanmasının ülkenin istikrarına katkı sağlayacağını söyledi.



Halk oylamasının sonuçlarının Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Umeyn, "Türk halkını ve hükümetini tebrik etmek istiyorum. Türkiye, halk oylamasından sonra daha güçlü olacak. Biz, bu ülkede daha fazla istikrar ve kalkınma bekliyoruz." dedi.



Umeyn, Türk halkının yeniden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi gelişmiş ülkelerin düzeyine çıkarmayı hedefleyen planlarına güven tazelediğini vurguladı.



Yemen Islah Partisi Yüksek Yönetim Kurulu Başkanı? Muhammed Abdullah el-Yadomi de gönderdiği mesajda, Başbakan Binali Yıldırım'ı halk oylamasında kazandığı başarıdan ötürü tebrik etti.



Mesajda, "Referandum süreci ve sonuçları Türkiye demokrasisini ve tecrübesinin derinleştiğini ve ileriye doğru yükselişini, siyasi hayatta insanların konumunu güçlendirme yönünde dikkate değer bir gelişmeyi bir kez daha gözler önüne serdi." ifadesine yer verildi.



Toplum iradesine duyulan saygının takdir edildiği mesajda, bunun Türkiye'ye ekonomik kalkınmayı ve siyasi istikrarı kazandırdığı dile getirildi.