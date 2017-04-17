Halk Oylaması Sonuçlarına Dünyadan Tepkiler

Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyeti, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonucundan dolayı Türkiye halkını tebrik etti.



Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonucu kazanılan başarı ve zaferden ötürü kardeş Türkiye halkına en kalbi duygu ve sevgilerimizle tebriklerimizi arz ederiz. Kardeş Türkiye halkı bu referandumda kendi iradesini en güçlü bir şekilde belirtmiş, tam bir özgürlük ve sorumluluk ile oyunu kullanmıştır." ifadelerine yer verildi.



"Bizler, düşmanların tuzaklarına karşı koyacak ve planlarını bertaraf edecek medeniyet bilincinin temellerini bünyesinde taşıyan ve çokça gurur duyup iftihar ettiğimiz kardeş Türkiye halkını bu başarısından dolayı ayrıca tebrik ederiz." denilen açıklamada, Türkiye'nin bu tarihi başarısının başta İslam alemi olarak tüm dünyada liderlik pozisyonunun gelişimine önemli oranda katkı sağlayacağı belirtildi.



Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye'deki yeni sistemin, Siyonist düşmanın şiddetli saldırısına duçar olmuş abluka altında olan Gazze ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin meselesi ve mazlum toplumlara daha çok destek vermesini ümit ederiz. Yüce Allah'tan, Türkiyeyi düşmanların planlarından korumasını, güvenliğini ve istikrarını daim etmesini ve liderlerini hayırlı tüm işlerde muvaffak kılmasını niyaz ederiz."



"Türk halkını seçiminden dolayı kutluyoruz"





Öte yandan, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Türkiye'deki anayasa değişikliği halk oylamasındaki başarısından dolayı Türk halkını tebrik etti.





Karadaği, sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk halkını seçiminden dolayı kutluyoruz. Türkiye hükümeti ve halkının başarılı olmasını, bunun İslam ümmeti için hayır getirmesini, Türkiye'nin iç ve dış düşmanlardan korumasını Allah'tan diliyoruz." ifadelerini kullandı.