Halk Oylaması Sonuçlarına Dünyadan Tepkiler

Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Başkanı Muhammed Munsif Merzuki, Türkiye'deki anayasa değişikliğinin, halk oylaması ile kabul edilmesinin, halkın 15 Temmuz'a cevabı olduğunu belirtti.



Merzuki, resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasına ilişkin sandıktan "Evet" çıkmasını, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile değerlendirdi.



"Hangi sistem Türkler için daha iyidir? Parlementer mi başkanlık mı? Buna Türklerin kendisinden başka karar verebilecek yok." ifadesini kullanan Marzuki, şunları kaydetti:



"Bir demokrat olarak beni ilgilendiren, 60 milyondan fazla Türk sandık merkezlerine gitti. Sonuçlar da Arap Baharı öncesindeki ülkelerde bilindiği gibi, yüzde 90'larda da çıkmadı. Bugün, bazılarının iradelerini tanklarla dayatmaya çalıştığı 15 Temmuz gününü, halkın, seçim sandıklarıyla yıktığı bir cevap niteliğindedir. Halk onları sandıkta bir kez daha hezimete uğratmıştır. Türk halkını canlı ve serpilen demokrasisinden dolayı tebrik ediyorum. Referandumda başarılı olan partileri tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu yeni başarısından dolayı tebrik ediyorum."