Halk Oylaması Sonuçlarına Dünyadan Tepkiler

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti, Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) referandum sonucundan duyduğu memnuniyeti aktardı.



Guelleh, gönderdiği tebrik telgrafında, Türk halkının, ülkenin gelişmesinde büyük bir sıçrama meydana getiren Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiği başarılardan övgüyle söz ederek Türkiye'nin demokrasi tecrübesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.



Ülkesinin Türkiye ile mevcut ilişkilerini sürdürmesi yönündeki isteğini dile getiren Guelleh, Erdoğan'ın Somali başta olmak üzere Afrika Boynuzu'nda istikrarın teminindeki desteğinden övgüyle söz etti.



Hamas ve FKÖ'den tebrik



Hamas liderlerinden İzzet er-Reşak ise sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve parti liderlerini halk oylamasındaki başarıları dolayısıyla tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.



Reşak, söz konusu sonuçları, "Türkiye, yeni bir başarı kazanarak, ilerleme yolunda büyük bir adım daha attı." şeklinde değerlendirdi.



FKÖ Yönetim Kurulu üyesi Vasıl Ebu Yusuf da halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının, ülkenin istikrarına katkı sağlayacağını ve bunun da Filistin meselesine daha fazla destek anlamına geldiğini kaydetti.