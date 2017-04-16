Halk Oylaması Sonuçları Kutlanıyor - Konya/tokat/
Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından Konya'da kutlama yapıldı.
Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından Konya'da kutlama yapıldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Konya'da vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Kılıçarslan Şehir Meydanında toplandı. Burada vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan atarken, bazı vatandaşlar oluşturulan konvoylarda halk oylaması sonucunu kutladılar.
Vatandaşlar yanlarında getirdiği meşaleleri yakarak sevinç gösterileri yaptı. Bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi.
Daha sonra Ankara'da balkon konuşması yapan Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması meydana kurulan ekrandan dinlendi.
Öte yandan meydandaki kutlamaya, AK Parti Konya Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
KARAMAN
Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından Karaman'da kutlama yapıldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Karaman'da vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplandı. Burada vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan atarken, bazı vatandaşlar oluşturulan konvoylarda halk oylaması sonucunu kutladılar.
Meydanda bir konuşma yapan AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, Türkiye'nin ayağındaki prangaların bugün kırıldığını söyledi.
Artık yeni bir dönemin başladığını ifade eden Konuk, şunları kaydetti:
"Artık Türkiye'nin yükselişini kimse engelleyemez. Artık eski defterler kapanmıştır. Siz bu gün tarihi bir görev yaptınız. Evet verirken ülkenin kaderini değiştirdiniz. Teşekkür ediyorum. Artık yarın Büyük Türkiye yürüşüşü başlayacaktır. Evet diyende, hayır diyende hep beraber yürüyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız." dedi.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve AK Parti İl Başkanı Nazmi Ünlü'de bir selamlama konuşması yaparak vatandaşlara teşekkür ettiler.
AKSARAY
Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından Aksaray'da vatandaşlar kutlama yaptı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından kentte vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kent meydanında toplandı.
Davul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan attı.
Bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi. Kent meydanında havai fişek gösterisi de yapıldı.
AFYONKARAHİSAR
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, "Eminiz hayır diyenlerde ilk seçimden itibaren yeni cumhurbaşkanlığı sistemindeki durumla yanlış yaptığını hata yaptığını görecekler." dedi.
Yurdunuseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce başladıkları 'evet' kampanyasının bugün son aşamasına geldiklerini söyledi.
Halkın iradesini ortaya koyduğunu belirten Yurdunuseven, "Millet 'Evet' dedi. Biz öncelikle tüm milletimize teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra Afyonkarahisar'da kesin olmayan sonuçlarla beraber yüzde 64.5 gibi oyla cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na destek oldular." dedi.
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da "Ben oy kullanırken söylemiştim. demokrasilerde milletten daha büyük bir güç yoktur. Sandıktan çıkan neticeyi herkes saygıyla karşılamak kabul etmek zorundadır. Bizde bu neticeyi güzel buluyoruz. Sevinçliyiz mutluyuz. Özellikle Türkiye'de yüzde 51.5 oran Afyonkarahisar'da ise 64.5 oran evet noktasında sonuçlandı. Afyonkarahisarlılar sağolsun her zaman olduğu gibi devletine reisi cumhuruna olan güvenini çok güzel bir şekilde ortaya koydular." diye konuştu.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Türkiye geneli değişimin zor olduğunu belirtti.
"Biraz Türk halkı panikledi ama yinede bu ülkenin yüzde 51.5 dedi ki; evet bu anayasa değişmeli ve biz size güveniyoruz. Onun içinde biz bu güce dayanarak demokratik sistemle yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Daha sonra il başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde bayraklarla ve meşalelerle Anıt Park önüne yürüdü.