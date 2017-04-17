Halk Oylaması Sonuçları Kutlanıyor

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Batman'da çok sayıda vatandaş kutlama yaptı.



Resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasından "evet" çıktığının belirlenmesiyle vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlıkları önünde kutlama yapmaya başladı.



Diyarbakır'da vatandaşlar, merkez Kayapınar ilçesi Urfa yolu üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı.



Davul zurna eşliğinde halay çeken kalabalık, Kürtçe ve Türkçe "Başkan Erdoğan" sloganları attı.



Yoldan geçen bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi.



Mardin



Mardin'de vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, "evet" flamaları ile AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.



Araçlarını Türk bayrakları ve "evet" flamaları ile süsleyen vatandaşlar, caddelerde sevinç gösterisinde bulundu.



AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Mardin genelinde çok şükür terör mağdurları vatandaşlarımız da gücünü göstermiştir." dedi.



AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Zeynep Alkış ise seçimlerin Türkiye'ye hayırlar getirmesini diledi.



Vatandaşların değişime "Evet" dediğini kaydeden Alkış, "Halk oylamasında çıkan bu sonuçla bölgede çukur siyasetinin etkili olmadığını, vesayetlerin kırıldığını görmekteyiz." diye konuştu.



AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, Mardin'in halk oylamasında elinden geleni yaptığını belirterek, "Yaklaşık olarak 2 ay boyunca dur durak bilmeden çalıştık. Mardin'de elde ettiğimiz tablo güzel bir tablo. Yarının Türkiyesi bugünün Türkiyesi gibi olmayacak. Türkiye, artık daha güçlü ve huzurlu bir ülke olacak." dedi.



Batman



Batman'da vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlama yaptı. Ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan kalabalık, çeşitli sloganlar attı.



Turgut Özal Bulvarı'nda Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, şehir turu attı.



Bingöl



Vatandaşlar, Bingöl'de Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi'nde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplandı.



Araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu atan vatandaşlar, halk oylamasının sonucunun sevincini yaşadı.



Siirt



Siirt'te vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Çeşitli sloganlar atan vatandaşlar, havai fişeklerle halk oylamasının sonucunu kutladı. Bazı vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturdu.



Elazığ



Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Meydanda kurulan platformda vatandaşlara seçim müzikleri dinletildi.



Meşalelerin yakıldığı meydandaki kutlamaya, bazı vatandaşlar yöresel kıyafetleriyle katıldı.



Şırnak'ta Yeni Mahalle Karayolları Kavşağı'nda toplanan vatandaşlar, halay çekti. Havai fişek gösterisinin yapıldığı kutlamada, konvoy oluşturulan araçlarla şehir turu atıldı.