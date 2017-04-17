Halk Oylaması Sonuçları Kutlanıyor

Türkiye'deki halk oylaması sonucunun belli olmasının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de sevinç gösterisi yapıldı.



Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) üyeleri, sonuçların açıklanmasının ardından kutlama yaptı. Halk oylamasında yurt dışında en çok "Evet" oyunun çıktığı ülke Belçika'daki kutlamalar, başkent Brüksel'de Türk mahallesi olarak bilinen Chaussee de Haecht sokağında yoğunlaştı.



Türk bayrağının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıyan Türkler, sık sık slogan attı. Ayrıca, bir grup Türk araçlarıyla sokaklarda turladı.



Polisin güvenlik önlemi aldığı kutlamalar, geç saatlere kadar sürdü.