Halk Oylaması Sonuçları Kutlanıyor
Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da vatandaşlar kutlama yaptı.
Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da vatandaşlar kutlama yaptı.
AK Parti Malatya İl Başkanlığında sonuçları takip eden çok sayıda partili, oyların büyük bir bölümünün açıklanmasının ardından bina önüne çıkarak, sevinç gösterisinde bulundu.
Ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti flamalarıyla parti binası önünde halay çeken vatandaşlar, meşale yakarak kutlama yaptı.
Partide sonuçları takip eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bina önüne çıkarak, vatandaşları selamladı. Tüfenkci, verilen destek için halka teşekkür etti.
Vatandaşlar, daha sonra konvoy oluşturarak, şehir turu attı. Şehir merkezinde ise toplanan çok sayıda vatandaş, "Recep Tayyip Erdoğan" gibi sloganlar atarak, ellerinde bayraklarla kutlama yaptı.
Şanlıurfa
Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların belirlenmesinin ardından Şanlıurfa'da toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.
Atatürk Bulvarı'ndaki Rabia Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, davul zurna eşliğinde eğlenip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.
Bulvarda araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu atan vatandaşlar, resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının sevincini yaşadı.
Öte yandan, Suriyeli sığınmacılar da kutlamalara eşli etti.
Kahramanmaraş
Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların belirlenmesiyle Kahramanmaraş'ta vatandaşlar meydanları doldurarak davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığında sonuçları partililerle takip eden eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri ile ilçe parti yöneticileri ve belediye başkanları, kentte oyların tamamlanmasının ardından bina önündeki tıra çıkarak konuşma yapıp, sevinç gösterisinde bulundu.
Ellerinde Türk Bayrağı ve AK Parti flamalarıyla parti binası önündeki vatandaşlar da çalınan müziklere ritim tutup halay çekti. Bu sırada kent meydanlarını dolduran vatandaşlar, daha sonra konvoy oluşturarak şehir turu attı. Vatandaşların Recep Tayyip Erdoğan atkısı ve resimlerini taşıdığı görüldü.
Gaziantep
Gaziantep'te de resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından çok sayıda vatandaş araçlarla şehir merkezinde klakson çalarak konvoy oluşturdu.
Kentteki kutlamaların merkezi ise AK Parti il binası oldu. İl binasındaki ses sistemlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının duyurulduğu bölgedeki vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla sevinç gösterisinde bulundu.
Zaman zaman slogan atan vatandaşlar, İpekyolu'ndan geçen araçları durdurarak sevinçlerini paylaştı. AK Parti il binası çevresindeki yoğunluk nedeniyle, İpekyolu'ndaki trafik akışında da bazı zamanlarda aksamalar yaşandı. Bazı vatandaşların araçlarının ses sistemini açarak halay çektikleri de görüldü.
Adıyaman
Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların belirlenmesinin ardından Adıyaman'da toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.
Sümer Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, davul zurna eşliğinde eğlenip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.
Atatürk Bulvarı'nda araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu atan vatandaşlar, halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının sevincini yaşadı.
Kilis
Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların belirlenmesinin ardından Kilis'te toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.
AK Parti Kilis İl Başkanlığında sonuçları takip eden çok sayıda partili, oyların büyük bir bölümünün açıklanmasının ardından yaklaşık 300 araçla şehir turu attı.
Vatandaşlar, resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının sevincini yaşadı.