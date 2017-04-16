Halk Oylaması Sonuçları Kutlanıyor
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Millet artık 'Recep Tayyip Erdoğan, sevgilinle, partinle, davanla kucaklaş. Sen bu partinin kurucu lideri olarak, bu ülkeyi geleceğe taşıyacaksın.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Millet artık 'Recep Tayyip Erdoğan, sevgilinle, partinle, davanla kucaklaş. Sen bu partinin kurucu lideri olarak, bu ülkeyi geleceğe taşıyacaksın. Senin evin AK Parti'dir.' dedi." değerlendirmelerinde bulundu.
Temurci, halk oylaması sonuçlarını kutlamak için Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen vatandaşlara hitap etti.
Bugün İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde milletin adeta sandıklara koştuğunu belirten Temurci, halk oylamasına katılımın çok yüksek olduğunu söyledi.
Selim Temurci, demokrasinin yeni bir zaferle taçlandırıldığını dile getirerek, "Millet kazandı, Türkiye kazandı, geleceğimiz kazandı, daha güçlü Türkiye kazandı. İstanbul olarak Türkiye'nin dört bir tarafına bakarak, bu milletin her bir ferdinin bugün demokrasisine nasıl sahip çıktığına şahit olduk. 15 Temmuz sonrası yaşanan ilk seçimde, milletimizin önüne gittik. Bizim milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'a bakarak, bu ikinci kurtuluş savaşının liderine bakarak 'Reis seninle birlikteyiz. Yola devam.' dedi. Rabbimize binlerce hamdolsun." diye konuştu.
Sandıklara giden bütün vatandaşları tebrik eden Temurci, demokrasi içerisinde yapılan her yarışın milletin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.
Temurci, Türkiye'nin geleceğinde her zaman sandık olacağını aktararak, daima milletin kazanacağını söyledi.
Milletin, kaderini geçmişten beri beraber yazdığını anlatan Temurci, şöyle devam etti:
"16 Nisan'da da 'Evet' veya 'Hayır' diyen, el ele bu ülkenin kaderini yine birlikte yazdı. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Duyun bizi. Milletin söylemiş olduğu, milletin kararı bu topraklarda tek geçerli akçedir. Bu ülkede bu devletin geleceğine Brüksel, Berlin, Paris değil, Türk milleti karar verecektir. Bugün, bu ülke için yeni bir başlangıçtır. Türkiye yarın sabah çok daha aydınlık bir güne uyanacaktır."
Temurci, artık darbelerin ve vesayetlerin olmayacağını aktararak, milletle beraber geleceğe yürüyeceklerini dile getirdi.
"Liderimiz Erdoğan, aramıza hoş geldin"
AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan demek olduğunu kaydeden Temurci, şöyle konuştu:
"Her zaman AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan bu kutlu çatının altındadır. O daha önce gönüllerimizde hep öyleydi. Millet artık 'Recep Tayyip Erdoğan, sevgilinle, partinle, davanla kucaklaş. Sen bu partinin kurucu lideri olarak, bu ülkeyi geleceğe taşıyacaksın. Senin evin AK Parti'dir.' dedi. İstanbul olarak onurluyuz, gururluyuz. Liderimize şimdiden aramıza 'Hoş geldin, safalar getirdin.' diyoruz."
Temurci, oylama sonucunu İstanbul'un her noktasında sevinçle yaşayacaklarını aktararak, sevinirken kimseyi üzmeyeceklerini söyledi. Herkesle kucaklaşacaklarını vurgulayan Temurci, tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.
Parti önündeki kutlamalara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul milletvekilleri Volkan Bozkır ile Ravza Kavakçı Kan da katıldı.
Konuşma esnasında vatandaşlar sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan için tezahüratta bulundu.