Halk Oylaması Sonuçları Kutlanıyor

Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkması, Kosova'nın Prizren şehrinde coşkuyla kutlandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından şehir meydanında toplanan Prizrenliler araçlarıyla tur attı. Vatandaşlar, Türkiye, Kosova ve Arnavutluk bayrakları ile üzerinde "Evet" yazılı pankartlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıdı.



"Evet" kararını AA'ya değerlendiren Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, sonucun herkes için hayırlara vesile olmasını diledi.



Sonucun hem Türkiye hem de Türkiye dışında yaşayan Türkler için önemli olduğunu vurgulayan Yağcılar, "İnanıyoruz ki bu sonuçla Türkiye daha da güçlü bir kalkınma ve istikrar sağlayacaktır ve dünya politikasında daha aktif ve önemli bir devlet olarak yerini alacaktır." dedi.



Yağcılar, güçlü bir Türkiye'nin bölgede de istikrar ve daha fazla yatırım imkanı anlamına geldiğini sözlerine ekledi.