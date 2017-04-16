Halk Oylaması Sonuçları
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun oy kullandığı sandıklardan "Hayır", Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı...
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun oy kullandığı sandıklardan "Hayır", Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin oy kullandığı sandıktan "Evet" çıktı.
Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, oyların sayımına başlandı.
Buna göre, TBMM Başkanı Kahraman'ın oyunu kullandığı Çankaya İlkokulu 1140 numaralı sandıktan 317 "Hayır", 39 "Evet" oyu çıkarken, 3 oy geçersiz sayıldı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin oyunu kullandığı Anıttepe Ortaokulundaki 1285 numaralı sandıkta 368 oy kullanıldı. Bu oyların 305'i "Hayır", 57'si ise "Evet" oldu. Geçersiz sayılan oy ise 6.
Orgeneral Akar'ın oy kullandığı sandık
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın oy kullandığı sandıkta da çoğunluk "Hayır" oldu.
Orgeneral Akar, oyunu eşi Şule Akar ile Çankaya İlkokulu 1145 numaralı sandıkta kullandı. Söz konusu sandıkta anayasa değişikliğine 290 "Hayır", 87 "Evet" oyu verildi. 4 oy geçersiz sayıldı.
Destici'nin sandığından "Evet"
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun oy kullandığı Çankaya Lisesindeki 1066 numaralı sandıktan 336 "Hayır", 33 "Evet" oyu çıktı. Geçersiz oy sayısı ise 2.
BBP Genel Başkanı Destici'nin, Keçiören Etlik Mahallesindeki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'nde eşi Şükriye Destici ile birlikte oy kullandığı 3169 numaralı sandıkta 352 oy kullanıldı. Bu oyların 199'u "Evet", 150'si "Hayır" oldu. Oyların 2'sinin geçersiz, bir zarfın da boş olduğu belirlendi.