Halk Oylaması Kıbrıs Türk ve Rum Basınında Geniş Yer Buldu

Türkiye'de dün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçları, Kıbrıs Türk ve Rum basınında geniş yer buldu.



KKTC'nin en çok satan gazetesi Kıbrıs, halk oylamasını "Türkiye'de yeni dönem" başlığıyla verirken, Kıbrıs Postası haberinde "Burun farkıyla yeni Türkiye" başlığını kullandı. Gazete, halk oylamasında çok küçük bir oranla bu anayasa değişikliğinin kabul edildiğini aktardı.



Vatan Gazetesi, "Yeni anayasa için Türkiye seçimini yaptı" başlıklı haberinde, Anadolu Ajansı'nın (AA) verilerini kullandı. Diyalog gazetesinin haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuçların açıklanmasının ardından Türk halkına teşekkür ettiği, Başbakan Binali Yıldırım'ın birlik ve beraberlik mesajları verdiği belirtildi.



Halk oylamasını "Türkiye 'Evet' dedi" başlığıyla okuyucusuna aktaran Kıbrıs Star gazetesi de Erdoğan'ın "16 Nisan Türkiye'nin zaferidir" sözlerine yer verdi.



Güney Kıbrıs Rum basınında Cyprus Mail gazetesinin internet sitesinde, halk oylamasına ilişkin haber "Erdoğan referandum da tarihi zafer ilan etti" başlığıyla okuyuculara duyuruldu.



Politis gazetesinin internet sitesinde de "Referandumdan sonra Türkiye değişiyor" başlığı kullanıldı.