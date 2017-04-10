Halk Oylaması Güvenliği Tedbirleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Oy kullanma gününde sandık alanlarına gi·di·ş ve geli·ş yollarında ve sandık başlarında çıkabilecek olası hadiselere anında müdahale edilecek şekilde gerek personel gerekse ekipman noktasında bütün tedbirler alındı" dedi.



Soylu, Bakanlıkta, halk oylaması güvenliğine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, kamu görevlileri ve güvenlik güçlerine halk oylaması öncesi, günü ve sonrasında idarenin tarafsızlığını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınmalarına yönelik talimat verildiğini belirtti.



Halk oylaması öncesindeki tedbirlere ilişkin bilgi veren Bakan Soylu, "Miting ve propaganda faaliyetlerinin güvenlik içinde yapılabilmesi için mevcut tali·matlar çerçevesinde yol kontrol uygulamaları artırılmıştır. Güvenlik noktasında istihbarat çalışmalarına ağırlık verilmiştir, güvenliği sağlamak i·çi·n personel ve araç takviyesi gerçekleştirilmiştir. Vali·ler tarafından, i·llerde halk oylaması güvenliği toplantıları yapılmış ve güvenlik planları hazırlanmıştır" diye konuştu.



Soylu, halk oylamasında görev alacak personele hizmet içi eğitim verildiğini belirterek, "Seçimlerin sıhhati açısından ciddi öneme sahip olan enerji arzının sürekliliğini sağlamak için enerji dağıtım merkezleri, doğal gaz ve petrol boru hatlarına yönelik koruma tedbirleri gözden geçirilmiş, özel güvenlik personeli sayısı artırılmıştır. Gerektiğinde güvenlik korucusu ve gönüllü güvenlik korucularının da görevlendirilmesi planlanmıştır" ifadesini kullandı.



Her seçim döneminde şikayet edilen sesli propagandaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına özen gösterildiğini bildiren Soylu, şunları söyledi:



"Siyasi parti binaları, kamu binaları ve vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde de ilave güvenlik tedbirleri alınmıştır. Oylamalara gölge düşürme maksatlı propaganda, baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme, engelleme, oy sandıklarını kaçırma ya da yakma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme maksatlı kitlesel eylemler organi·ze edilmesine karşı gerekli güvenlik tedbirleri hep birlikte temin edilmiştir. Sandık seçmen listeleri bulunduğu yerlerde korunarak, askıdan indirilinceye kadar yetkisiz kişilerce müdahale edilmemesi ve tahrip edilmemesi i·çi·n gerekli tedbirler alınmıştır. Halk oylamasında kullanılacak oy pusulalarının basıldığı yerlerde ve basılmış pusulaların seçi·m kurullarına intikali sırasında güvenliğin sağlanması i·çi·n gerekli bütün önlemler alınmıştır. Güvenlik kameraları konusuna ayrı bi·r önem verdik. Sandık kurulacak bi·naların teknik altyapısı gözden geçirilerek binaların bahçesini de görecek şekilde güvenlik kameralarının hazır edilerek çalışır halde bulundurulması sağlanmıştır. Bütün bu güvenlik tedbirlerini taki·p etmek amacıyla Bakanlık merkezi·nde halk oylaması güvenlik koordinasyon merkezi kurulmuş, ilgili genel müdürlüklerimiz, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızda da aynı birimler tesis edilmiştir."



"Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacak"



Halk oylamasının yapılacağı gün alınacak tedbirlere de değinen Soylu, "Oy kullanma gününde sandık alanlarına gi·di·ş ve geli·ş yollarında ve sandık başlarında çıkabilecek olası hadiselere anında müdahale edilecek şekilde gerek personel gerekse ekipman noktasında bütün tedbirler alındı." dedi.



"Oy verme yerleri·nde, sandık başlarında ve yakın çevresinde vatandaşlar üzeri·nde baskı kurmaya dönük faaliyetler engellenecektir" diyen Bakan Soylu, vatandaşların hür iradeleriyle oy kullanmaları için her türlü tedbirin alındığını, imkan ve vasıtaların sağlandığını bildirdi.



Oyların sayımı ve dökümü sırasında güvenlik zafiyeti oluşmaması için kolluk görevlilerinin sayım bi·tene kadar görevini sürdüreceğini vurgulayan Soylu, "16 Ni·san günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacaktır, eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda sadece yemek verilmesine müsaade edilecektir. Bazı yerleşim yerlerinin ilçe merkezlerine uzaklığı ve bölge şartları nedeniyle görevlendirilen sandık kurulu başkanı ve üyelerinin seçim mahalline gidiş ve gelişlerinde kullanılmak üzere valiliklerimizden talep olması halinde helikopter tahsis edilecektir" ifadelerini kullandı.



Sandıkların nakilleri



Halk oylaması sonrası ve oy sayımı sürecinde alınacak tedbirlere ilişkin de bilgi veren Soylu, "Oy sayımı ve dökümünün gecenin geç saatlerine kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak, sandıkların konulacağı yerler ve çevrelerinin iyi aydınlatılması konusunda seçim kurullarıyla iş birliği yapılmış, planlı bir sabotaj veya kendiliğinden gerçekleşebilecek herhangi bi·r elektrik arızasına karşı gerekli bütün tedbirler önceden alınmıştır" dedi.



Oyların sayımı ve dökümü sırasında sandık alanında ve etrafında yetkili ve görevli dışında kimsenin bırakılmayacağını dile getiren Bakan Soylu, "Oy torbalarının ilgililer tarafından il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince koordineli şekilde güzergahta tedbirler alınarak, sandıkların nakilleri· i·çi·n gerekli güvenlik planlamaları yapılmıştır" diye konuştu.



Bakan Soylu, kırsal alandaki oylama sonuçlarının seçim kurulu başkanlıklarına güvenli şekilde ulaştırılmasına yönelik jandarmanın alacağı tedbirlere ilave emniyet görevlilerinin de asayiş ve trafikle ilgili tedbirler alacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Güvenlik açısından hassasiyet arz eden yerleşim birimlerindeki oy sandıklarıyla sayıma ilişkin evrak ve belgeler, 298 Sayılı Kanun'a uygun olarak sandık başkanı ve en az iki üye ile birlikte, gerektiğinde zırhlı araç ve helikopterlerden de yararlanılmak suretiyle ilçe seçi·m kurullarına intikal ettirilecektir. Sandıklardan gelen tasnif edilmiş oy pusulalarının yer aldığı torbaların muhafaza edileceği binaların güvenliğinin sağlanması için yine bütün güvenlik önlemleri tesis edilmiştir. Halk oylaması sonuçlarının kısmen veya tamamen belli· olmasından sonra istenmeyen olayların meydana gelmemesi, bir takım şahıs ve grupların kamuoyunu manipüle etmemesi, herhangi bi·r taşkınlık yaşanmaması i·çi·n gerekli bütün tedbirler planlanmıştır."



Seçi·m harekat merkezi·



Enerji, ileti·şim, ulaşım tedbirlerine ilişkin bakanlıkların, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla toplantıların yapıldığını ifade eden Soylu, toplantılarda şu kararların alındığını açıkladı:



"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca halk oylaması süresince ve oy verme günü kara, deni·z ve hava ulaşımının kesintisiz sağlanması için gerekli tedbirler alınmıştır. Sabit ve mobil iletişim şebekesinin faal halde bulundurulması sağlanarak, seçim sonuçlarını manipüle etmeye yöneli·k faaliyetlere karşı yine gerekli tedbirler planlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca özellikle oy kullanma günü ve sayım döküm esnasında herhangi bir enerji ve iletişim kesintisi olmaması için gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Arızaların anında tespiti ve müdahalesi amacıyla vardiyadaki ekip sayısıyla araç ve gereç sayıları arttırılmıştır. Bütün bunların yanında olası aksaklıklar i·çi·n mobil jeneratörler temin edilmiştir. TEDAŞ yetkilileriyle koordinasyon sağlanarak illerde kriz merkezleri· oluşturulmuştur. Sahi·l Güvenlik Komutanlığınca sorumluluk sahasındaki kritik tesislerin korunması i·çi·n gerekli tedbirler alınmıştır. Gökçeada ve Bozcaada'ya seçi·m sandıklarının taşınması hususundaki ulaşım tedbirleri planlanmıştır. İçi·şleri· Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi·, seçi·m harekat merkezi· olarak görev yapacak olup Enerji ve Tabii· Kaynaklar Bakanlığı i·le Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından birer temsilci de burada görevlendirilmiştir."



(Sürecek)